Karauli News: करौली कलक्टर का निर्देश, स्कूलों के ऊपर से हटेंगी हाईटेंशन लाइनें, जर्जर भवन होंगे ध्वस्त

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी सर्वेश कुमार गुप्ता ने जानकारी दी कि नीति आयोग की ओर से जिले को 3 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि मिली है। इस राशि के प्रभावी उपयोग को लेकर भी विस्तृत रणनीति पर विचार किया गया। उन्होंने बताया कि छात्र उपस्थिति, परीक्षा परिणाम, शिक्षण सामग्री, एबीएल किट उपयोग, शिक्षक ऐप सहभागिता, पेयजल और शौचालय जैसी सुविधाओं के आधार पर जिले ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। बैठक में संबंधित विभागों के अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे।