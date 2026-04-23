करौली में दर्दनाक हादसा; सरकारी शिक्षिका की मौत, बेटे की हालत गंभीर, स्कूल से लौट रही थी घर

पुलिस के अनुसार मृतका की पहचान आशा मीणा (42) पत्नी श्रीमोहन मीणा के रूप में हुई है, जो मूल रूप से भड़क्या गांव की निवासी थीं और वर्तमान में गंगापुर सिटी में रह रही थीं। वे गांव रुंडी स्थित विद्यालय में शिक्षिका के पद पर कार्यरत थीं। गुरुवार को स्कूल की छुट्टी के बाद वे अपने 17 वर्षीय पुत्र कौशिक के साथ स्कूटी से गंगापुर सिटी लौट रही थीं।