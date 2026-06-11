Dr. Kirodi Lal Meena : ‘… तो इस्तीफा देने को तैयार हूं’, घूसकांड पर मंत्री किरोड़ी ने तोड़ी चुप्पी- खुलकर बोले

राजस्थान के कृषि विभाग और राज्य बीज निगम के भीतर फैले कथित भ्रष्टाचार के मामले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) की ताबड़तोड़ कार्रवाइयों के बाद राजस्थान की सियासत में इन दिनों कृषि विभाग और राज्य बीज निगम के भीतर फैले कथित भ्रष्टाचार का मामला गरमाया हुआ है। खासतौर से भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) की हालिया हुई ताबड़तोड़ कार्रवाइयों और 'बड़ी मछलियों' की गिरफ्तारियों के बाद कांग्रेस पार्टी ने इसे बड़ा मुद्दा बना लिया है। निशाने पर कृषि मंत्री डॉ किरोड़ी लाल मीणा हैं, जिन्हें लेकर कांग्रेस चौतरफा हमलावर हो रही है और मंत्री के इस्तीफे की मांग पर अड़ गई है।



इन तमाम आरोपों के बीच अब डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने भी अब फ्रंट फुट पर आकर मोर्चा संभाल लिया है। पिछले कई दिनों से कांग्रेस द्वारा सोशल मीडिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए किए जा रहे हमलों और इस्तीफे की मांग पर कृषि मंत्री ने चुप्पी तोड़ी है। करौली जिले के रजोली गांव से बुधवार को मंत्री ने बेहद स्पष्ट, सपाट और दोटूक शब्दों में अपनी बात रखी।