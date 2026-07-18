पेट्रोल पंपों पर मिलेगा सरस दूध, करौली-सवाईमाधोपुर की 25 जगह चिन्हित, बूथ संचालक HPCL को देंगे 65 रुपए मासिक किराया

डेयरी संघ के सूत्रों के अनुसार यात्रा के दौरान उपभोक्ताओं की सुविधा और डेयरी उत्पादों की बिक्री बढ़ाने की दिशा में गुरुवार को कोटा में एचपीसीएल रीजनल ऑफिस में सवाई माधोपुर-करौली जिला दुग्ध उत्पादक संघ ने और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। इस अनुबंध के तहत अब करौली और सवाई माधोपुर जिले के चुनिंदा पेट्रोल पंपों पर सरस के शुद्ध उत्पाद उपलब्ध होंगे। बूथ स्थापित करने के लिए डेयरी संघ और एचसीएल के अधिकारी पेट्रोल पंप पर स्थान निर्धारित करेंगे। पेट्रोल पंप परिसर में डेयरी बूथ स्थापित रखने के एवज में बूथ संचालक को संघ के माध्यम से एचपीसीएल को 65 रुपए प्रति वर्ग फीट की दर से मासिक किराया देना होगा।