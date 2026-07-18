जयपुर में JDA vs Forest Department, 19 अधिकारी-कर्मचारियों को एक साथ किया APO

तबादलों के बाद जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) और वन विभाग के बीच खींचतान खुलकर सामने आ गई है। वन विभाग ने जेडीए की उद्यान शाखा में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत उप वन संरक्षक से लेकर वन रक्षकों तक 19 अधिकारी-कर्मचारियों को एक साथ एपीओ कर मुख्यालय बुला लिया है। इनके वापस लौटने से जेडीए की उद्यान शाखा लगभग खाली हो गई है। ऐसे में मानसून के दौरान पौधारोपण, पौधों के वितरण और उद्यानों की निगरानी व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका है।