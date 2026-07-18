Re-NEET-2026 Result : 575 से कम अंक तो जनरल श्रेणी अभ्यर्थियों को सरकारी कॉलेज मिलना मुश्किल, रहेगा कड़ा मुकाबला

देश के सरकारी और निजी मेडिकल संस्थानों के एमबीबीएस पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए राजस्थान से 1.33 लाख विद्यार्थी क्वालिफाइड घोषित किए गए हैं। क्वालिफाइड विद्यार्थियों की संख्या के आधार पर राजस्थान देश में दूसरे स्थान पर रहा। उत्तर प्रदेश 1.70 लाख क्वालिफाइड विद्यार्थियों के साथ पहले स्थान पर है। दरअसल, वर्ष 2025 में राजस्थान से 1.19 लाख विद्यार्थी क्वालिफाइड हुए थे। इस बार संख्या बढ़कर 1.33 लाख हो गई, यानी करीब 14 हजार विद्यार्थियों की वृद्धि हुई। यह मेडिकल अंडर ग्रेजुएट शिक्षा के लिए सकारात्मक संकेत है।