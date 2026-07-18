Re NEET Result: ‘हमने ऐसे क्रेक की नीट’, टॉपर्स ने शेयर किए ‘सक्सेस मंत्रा’, बताई पूरी स्ट्रेटजी

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की ओर से आयोजित मेडिकल प्रवेश परीक्षा नेशनल एलिजीबिलिटी कम एंट्रेस टेस्ट यानी री नीट-यूजी 2026 (Re NEET UG 2026) का परिणाम गुरुवार को आधिकारिक रूप से जारी कर दिया गया है। 21 जून 2026 को आयोजित हुई इस देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा में देशभर के 5,440 परीक्षा केंद्रों पर करीब 20 लाख स्टूडेंट्स ने भाग लिया था। रिजल्ट जारी होने के बाद सामने आए आंकड़ों के मुताबिक, इस बार कुल 11.21 लाख स्टूडेंट्स देश के विभिन्न मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए क्वालिफाई घोषित किए गए हैं। इस परीक्षा परिणाम में सबसे खास बात यह रही कि सफल होने वाले कुल स्टूडेंट्स में से 58 प्रतिशत संख्या गर्ल्स की है। परीक्षा के आयोजन को लेकर उपजे तमाम विवादों और मानसिक तनाव के बीच राजस्थान की राजधानी जयपुर के होनहारों ने विपरीत परिस्थितियों को हराकर सफलता का परचम लहराया है।