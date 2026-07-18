Rajasthan Politics : राजस्थान में पंचायत-निकाय चुनाव की आहट हुई तेज, भाजपा-कांग्रेस अलर्ट, दोनों संगठन साधने में जुटे

पंचायत और निकाय चुनाव की आहट के बीच भाजपा संगठन के सामने सबसे बड़ी चुनौती बूथ स्तर पर अपनी सबसे अहम इकाई को मजबूत करने की है। लगभग 15 हजार बूथों पर अभी तक अध्यक्ष या कार्यकारिणी का गठन नहीं हो पाया है। सूत्रों के अनुसार, हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद राजस्थान प्रदेश भाजपा संगठन सक्रिय हुआ है। सभी जिलों से बूथ, मंडल और जिला स्तर की संगठनात्मक स्थिति की रिपोर्ट मांगी गई है। जिन जिलों में संगठन अधूरा है, वहां जल्द नियुक्तियां पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। बूथ अध्यक्ष को चुनावी रणनीति का सबसे महत्वपूर्ण पद माना जाता है, क्योंकि मतदाता तक सीधे पहुंच और मतदान प्रबंधन की जिम्मेदारी इसी स्तर पर होती है।