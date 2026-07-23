करौली में एमपी पुलिस का कैंप, अब दूसरे इलाकों में नरवर किले से चोरी हुई 400 वर्ष पुरानी तोप की तलाश

शिवपुरी जिले के नरवर थाना क्षेत्र स्थित 16वीं शताब्दी में निर्मित किले से लगभग 400 साल पुरानी अष्टधातु की 3.5 टन वजनी ऐतिहासिक तोप चोरी हो गई थी। चोरों ने पहले 5 जुलाई को तोप को उसकी जगह से हटाने की कोशिश की, लेकिन असफल रहे थे। बाद में 15 जुलाई की रात वे वाहन में लाद कर चुरा ले गए थे। मामले में पुलिस को संदेह है कि यह चोरी अंतरराष्ट्रीय पुरावशेष तस्करों के नेटवर्क द्वारा की गई है।