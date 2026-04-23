Kota Crime: शादी से पहले युवक की पीट-पीटकर हत्या, मंगेतर को पुलिस ने उठाया, दुल्हन को नहीं पसंद था दूल्हा

इस मामले में एक चौंकाने वाला पहलू यह भी सामने आया है कि युवक की मंगेतर को यह रिश्ता पसंद नहीं था। पुलिस इस एंगल को गंभीरता से लेते हुए मंगेतर से पूछताछ कर रही है। अयाना थाने के अधिकारियों के मुताबिक पूरे घटनाक्रम की गहन जांच की जा रही है और किसी भी संभावना को नजरअंदाज नहीं किया जा रहा है। महिला पुलिसकर्मियों की टीम मंगेतर से लगातार पूछताछ कर रही है, वहीं दूसरी ओर हमलावरों की तलाश के लिए टीमें गठित की गई हैं।