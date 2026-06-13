Kota Mandi Bhav : सोयाबीन और सरसों में मंदी, लहसुन में मिला-जुला रुख, सर्राफा बाजार में तेजी

File Photo: Patrika
भामाशाह कृषि उपज मंडी में शनिवार को लगभग 50,000 कट्टे कृषि जिंसों की आवक रही। बाजार में सोयाबीन और सरसों के भावों में मंदी दर्ज की गई, जबकि लहसुन में हल्का उतार-चढ़ाव देखने को मिला। लहसुन की आवक लगभग 10,000 कट्टे रही। किराना बाजार में सोयाबीन तेलों में मामूली गिरावट रही। सोमवती अमावस्या के कारण 15 जून को मंडी में अवकाश रहेगा।
|जिंस
|भाव (₹)
|गेहूं नया मिल लस्टर
|2300 – 2375
|गेहूं एवरेज टुकड़ी
|2400 – 2475
|गेहूं बेस्ट टुकड़ी
|2500 – 2575
|धान सुगंधा
|2800 – 3201
|धान (1509)
|3400 – 4200
|धान (1847)
|3200 – 4001
|धान (1718-1885)
|3800 – 4400
|धान (पूसा-1)
|3000 – 4100
|धान (1401-1886)
|3600 – 4150
|धान दागी
|1500 – 3000
|सोयाबीन
|6000 – 6950
|सोयाबीन बेस्ट क्वालिटी
|6850 – 7201
|सरसों
|7200 – 7600
|अलसी
|8000 – 8550
|ज्वार शंकर
|1700 – 2300
|ज्वार सफेद
|2800 – 5000
|बाजरा
|1800 – 2050
|मक्का लाल
|1700 – 1900
|मक्का सफेद
|1600 – 2200
|जौ नया
|2100 – 2350
|तिल्ली
|7000 – 9500
|मैथी नई
|5800 – 6400
|धनिया बादामी
|11000 – 11500
|धनिया ईगल
|11500 – 12200
|धनिया रंगदार
|13000 – 14500
|मूंग
|5000 – 7800
|उड़द
|4500 – 6800
|चना
|5200 – 5550
|चना मौसमी नया
|5100 – 5550
|चना पेप्सी
|5100 – 5701
|चना डंकी पुराना
|4000 – 4600
|चना काबुली
|5500 – 7000
|किस्म
|भाव (₹)
|लहसुन
|4400 – 15500
|ऊंटी लहसुन
|15000 – 16500
👉 लहसुन में मिडियम क्वालिटी 200 रुपए तेज रही।
|उत्पाद
|ब्रांड/किस्म
|भाव (₹)
|सोया रिफाइंड
|फॉर्च्यून
|2640
|सोया रिफाइंड
|चंबल
|2600
|सोया रिफाइंड
|सदाबहार
|2460
|सोया रिफाइंड
|लोकल
|2380
|सोया रिफाइंड
|दीप ज्योति
|2475
|सरसों तेल
|स्वास्तिक
|2810
|अलसी तेल
|—
|2570
|मूंगफली तेल
|ट्रक
|3240
|मूंगफली तेल
|स्वास्तिक कोटा
|2800
|मूंगफली तेल
|सोना सिक्का
|3090
|मूंगफली तेल
|कटारिया गोल्ड
|2830
|वनस्पति घी
|स्कूटर
|2120
|वनस्पति घी
|अशोका
|2120
|वस्तु
|भाव (₹)
|चीनी
|4340 – 4360 / क्विंटल
|बासमती चावल
|8500 – 9500
|मूंग दाल
|9000 – 9500
|मोगर
|10000 – 10500
|चना दाल
|6600 – 6800
|तुअर दाल
|10000 – 13000
|ब्रांड
|भाव (₹)
|मिल्क फूड
|9550
|कोटा फ्रेश
|9100
|पारस
|9600
|नोवा
|9500
|अमूल
|9980
|मधुसूदन
|9890
|परम
|9750
कोटा सर्राफा बाजार में शनिवार को तेजी दर्ज की गई। चांदी और सोने दोनों के भावों में बढ़ोतरी देखी गई।
|धातु
|भाव
|चांदी
|₹2,43,500 प्रति किग्रा (+₹2500)
|जेवराती सोना
|₹1,47,500 प्रति 10 ग्राम (+₹200)
|शुद्ध सोना
|₹1,48,300 प्रति 10 ग्राम
|कैरेट
|भाव
|24K (99.5)
|147500
|22K
|136574
|20K
|128261
|18K
|118000
|14K
|103873
(भाव: कोटा ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार)
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