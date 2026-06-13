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कोटा

Kota Mandi Bhav : सोयाबीन और सरसों में मंदी, लहसुन में मिला-जुला रुख, सर्राफा बाजार में तेजी

लहसुन की आवक लगभग 10,000 कट्टे रही। किराना बाजार में सोयाबीन तेलों में मामूली गिरावट रही। सोमवती अमावस्या के कारण 15 जून को मंडी में अवकाश रहेगा।

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कोटा

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Shailendra Tiwari

Jun 13, 2026

Kota-Mandi

File Photo: Patrika

भामाशाह कृषि उपज मंडी में शनिवार को लगभग 50,000 कट्टे कृषि जिंसों की आवक रही। बाजार में सोयाबीन और सरसों के भावों में मंदी दर्ज की गई, जबकि लहसुन में हल्का उतार-चढ़ाव देखने को मिला। लहसुन की आवक लगभग 10,000 कट्टे रही। किराना बाजार में सोयाबीन तेलों में मामूली गिरावट रही। सोमवती अमावस्या के कारण 15 जून को मंडी में अवकाश रहेगा।

कोटा मंडी भाव (प्रति क्विंटल)

जिंसभाव (₹)
गेहूं नया मिल लस्टर2300 – 2375
गेहूं एवरेज टुकड़ी2400 – 2475
गेहूं बेस्ट टुकड़ी2500 – 2575
धान सुगंधा2800 – 3201
धान (1509)3400 – 4200
धान (1847)3200 – 4001
धान (1718-1885)3800 – 4400
धान (पूसा-1)3000 – 4100
धान (1401-1886)3600 – 4150
धान दागी1500 – 3000
सोयाबीन6000 – 6950
सोयाबीन बेस्ट क्वालिटी6850 – 7201
सरसों7200 – 7600
अलसी8000 – 8550
ज्वार शंकर1700 – 2300
ज्वार सफेद2800 – 5000
बाजरा1800 – 2050
मक्का लाल1700 – 1900
मक्का सफेद1600 – 2200
जौ नया2100 – 2350
तिल्ली7000 – 9500
मैथी नई5800 – 6400
धनिया बादामी11000 – 11500
धनिया ईगल11500 – 12200
धनिया रंगदार13000 – 14500
मूंग5000 – 7800
उड़द4500 – 6800
चना5200 – 5550
चना मौसमी नया5100 – 5550
चना पेप्सी5100 – 5701
चना डंकी पुराना4000 – 4600
चना काबुली5500 – 7000

लहसुन भाव (प्रति क्विंटल)

किस्मभाव (₹)
लहसुन4400 – 15500
ऊंटी लहसुन15000 – 16500

👉 लहसुन में मिडियम क्वालिटी 200 रुपए तेज रही।

खाद्य तेल / अन्य भाव (15 किलो टिन)

उत्पादब्रांड/किस्मभाव (₹)
सोया रिफाइंडफॉर्च्यून2640
सोया रिफाइंडचंबल2600
सोया रिफाइंडसदाबहार2460
सोया रिफाइंडलोकल2380
सोया रिफाइंडदीप ज्योति2475
सरसों तेलस्वास्तिक2810
अलसी तेल2570
मूंगफली तेलट्रक3240
मूंगफली तेलस्वास्तिक कोटा2800
मूंगफली तेलसोना सिक्का3090
मूंगफली तेलकटारिया गोल्ड2830
वनस्पति घीस्कूटर2120
वनस्पति घीअशोका2120

अन्य खाद्य पदार्थ

वस्तुभाव (₹)
चीनी4340 – 4360 / क्विंटल
बासमती चावल8500 – 9500
मूंग दाल9000 – 9500
मोगर10000 – 10500
चना दाल6600 – 6800
तुअर दाल10000 – 13000

देसी घी (प्रति टिन)

ब्रांडभाव (₹)
मिल्क फूड9550
कोटा फ्रेश9100
पारस9600
नोवा9500
अमूल9980
मधुसूदन9890
परम9750

सर्राफा बाजार

कोटा सर्राफा बाजार में शनिवार को तेजी दर्ज की गई। चांदी और सोने दोनों के भावों में बढ़ोतरी देखी गई।

धातुभाव
चांदी₹2,43,500 प्रति किग्रा (+₹2500)
जेवराती सोना₹1,47,500 प्रति 10 ग्राम (+₹200)
शुद्ध सोना₹1,48,300 प्रति 10 ग्राम

गोल्ड कैरेट भाव (₹ प्रति 10 ग्राम)

कैरेटभाव
24K (99.5)147500
22K136574
20K128261
18K118000
14K103873

(भाव: कोटा ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार)

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Published on:

13 Jun 2026 08:38 pm

Hindi News / Rajasthan / Kota / Kota Mandi Bhav : सोयाबीन और सरसों में मंदी, लहसुन में मिला-जुला रुख, सर्राफा बाजार में तेजी

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