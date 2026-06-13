Kota: महंत देवानंद हत्याकांड मामले में आया अपडेट, 1 महिला गिरफ्तार, नाबालिग को किया निरुद्ध, पुलिस रिमांड पर आरोपी

महंत हत्याकांड में नाम सामने आने के बाद वकील संतोष राय से जुड़ी पूर्व गतिविधियों को लेकर भी चर्चाएं तेज हो गई हैं। एक विश्वविद्यालय से जुड़े कुछ अधिकारियों और कर्मचारियों का दावा है कि राय द्वारा पूर्व में RTI आवेदन और विभिन्न स्तरों पर शिकायतें भेजी जाती रही हैं। विश्वविद्यालय से जुड़े एक प्रोफेसर ने दावा किया कि राय ने अलग-अलग समय पर 20 से अधिक अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ शिकायतें की थीं। उनके अनुसार शिकायतों में प्रशासनिक और परीक्षा संबंधी विषय भी शामिल रहे हैं। एक अधिकारी ने नाम प्रकाशित नहीं करने की शर्त पर बताया कि उनके सेवानिवृत्ति के निकट फर्जी डिग्री मामले में शिकायत की गई थी, जिसके बाद कई महीनों तक जांच चली।