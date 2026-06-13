17 जून को राहुल गांधी कोटा से करेंगे ‘राष्ट्रव्यापी संवाद कार्यक्रम’ की शुरुआत, तैयारियों के लिए पहुंची AICC की टीम

कोटा जिला कांग्रेस अध्यक्ष राखी गौतम और कोटा देहात कांग्रेस अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने बताया कि देश की कोचिंग सिटी कोटा से इस राष्ट्रव्यापी अभियान की शुरुआत करने का निर्णय लिया। वह हाल ही में पुष्कर में आयोजित सम्मेलन के दौरान राहुल गांधी को कोटा आने का निमंत्रण भी दिया था। इस अभियान के माध्यम से देशभर के छात्रों को जोड़ा जाएगा और उनकी समस्याओं को राष्ट्रीय स्तर पर उठाया जाएगा।