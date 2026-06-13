उत्तराखंड के चट्टान हादसे में कोटा के स्टोन व्यवसायी के 15 साल के बेटे की मौत, परिवार संग घूमने गए थे पिथौरागढ़

आदि कैलाश के दर्शन करने के बाद यह परिवार गुरुवार को दारमा घाटी स्थित प्रसिद्ध पंचाचूली बेस कैंप घूमने गया था। शुक्रवार को पंचाचूली से कार द्वारा वापस लौटते समय शुक्रवार दोपहर करीब 1:30 बजे यह भीषण हादसा हुआ। धारचूला से करीब 42 किलोमीटर दूर पंपाबे में पहाड़ी से अचानक एक विशाल बोल्डर (चट्टान) भरभराकर नीचे आ गिरा। बोल्डर सीधे चलती कार के अगले हिस्से (फ्रंट) पर गिरा, जिससे गाड़ी का अगला हिस्सा पूरी तरह पिचक गया। वाहन के अगले हिस्से पर चट्टान गिरने के कारण अगली सीटों पर बैठे दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। आगे की सीट पर चालक व केशव बैठे हुए थे, जबकि पीछे बैठे परिवार के पांच लोग गंभीर घायल हो गए।