रामगंजमंडी के लोगों के लिए राहत: 110 करोड़ की ताकली बांध पेयजल योजना को लेकर आया यह अपडेट

Takli Dam Water Supply Scheme : रामगंजमंडी (कोटा)। शहर और औद्योगिक क्षेत्र कुदायला को स्थायी पेयजल समाधान देने के लिए प्रस्तावित 110 करोड़ रुपए की ताकली बांध जलापूर्ति योजना एक बार फिर गति पकड़ती नजर आ रही है। बजट सत्र 2024-25 में स्वीकृत इस महत्वाकांक्षी परियोजना की तकनीकी बोली (टेक्निकल बिड) 16 जून को खोली जाएगी। हालांकि इसके बाद वित्तीय बोली, स्वीकृति और कार्यादेश जारी होने की प्रक्रिया पूरी होने में अभी करीब तीन माह का समय लग सकता है।