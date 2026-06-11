Kota Mandi Bhav : सरसों व सोयाबीन में तेजी

जिंस भाव (₹ प्रति क्विंटल)

गेहूं नया मिल (लस्टर) 2300 – 2400

गेहूं एवरेज टुकड़ी 2400 – 2525

गेहूं बेस्ट टुकड़ी 2520 – 2600

धान सुगंधा 2800 – 3201

धान (1509) 3400 – 4200

धान (1847) 3200 – 4001

धान (1718-1885) 3800 – 4400

धान (पूसा-1) 3000 – 4100

धान (1401-1886) 3600 – 4150

धान दागी 1500 – 3000

सोयाबीन 6000 – 7000

सोयाबीन बेस्ट क्वालिटी 6850 – 7451

सरसों 7200 – 7920

अलसी 8000 – 9050

ज्वार शंकर 1700 – 2300

ज्वार सफेद 2800 – 5000

बाजरा 1800 – 2050

मक्का लाल 1700 – 1900

मक्का सफेद 1600 – 2200

जौ नया 2100 – 2350

तिल्ली 7000 – 8500

मैथी नई 5800 – 6500

धनिया बादामी 11000 – 11500

धनिया ईगल 11500 – 12200

धनिया रंगदार 13000 – 14500

मूंग 5000 – 7800

उड़द 4500 – 6800

चना 5200 – 5500

चना मौसमी नया 5100 – 5600

चना पेप्सी 5100 – 5701

चना डंकी पुराना 4000 – 4600