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Kota Mandi Bhav : सरसों व सोयाबीन में तेजी

लहसुन की आवक लगभग 13,000 कट्टे रही। इसके भाव 4400 से 15,000 रुपए प्रति क्विंटल तथा ऊंटी लहसुन 15,000 से 16,000 रुपए प्रति क्विंटल तक रहे। किराना बाजार में रिफाइंड तेलों में कहीं तेजी तो कहीं गिरावट देखने को मिली।

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कोटा

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Shailendra Tiwari

Jun 11, 2026

Kota Mandi

Kota Mandi

भामाशाह कृषि उपज मंडी में गुरुवार को सभी कृषि जिंसों की कुल आवक लगभग 50,000 कट्टों की रही। कारोबार में सोयाबीन में 75 रुपए तथा सरसों में 50 रुपए प्रति क्विंटल की तेजी दर्ज की गई। लहसुन की आवक लगभग 13,000 कट्टे रही। इसके भाव 4400 से 15,000 रुपए प्रति क्विंटल तथा ऊंटी लहसुन 15,000 से 16,000 रुपए प्रति क्विंटल तक रहे। किराना बाजार में रिफाइंड तेलों में कहीं तेजी तो कहीं गिरावट देखने को मिली।

प्रमुख कृषि जिंसों के भाव

जिंसभाव (₹ प्रति क्विंटल)
गेहूं नया मिल (लस्टर)2300 – 2400
गेहूं एवरेज टुकड़ी2400 – 2525
गेहूं बेस्ट टुकड़ी2520 – 2600
धान सुगंधा2800 – 3201
धान (1509)3400 – 4200
धान (1847)3200 – 4001
धान (1718-1885)3800 – 4400
धान (पूसा-1)3000 – 4100
धान (1401-1886)3600 – 4150
धान दागी1500 – 3000
सोयाबीन6000 – 7000
सोयाबीन बेस्ट क्वालिटी6850 – 7451
सरसों7200 – 7920
अलसी8000 – 9050
ज्वार शंकर1700 – 2300
ज्वार सफेद2800 – 5000
बाजरा1800 – 2050
मक्का लाल1700 – 1900
मक्का सफेद1600 – 2200
जौ नया2100 – 2350
तिल्ली7000 – 8500
मैथी नई5800 – 6500
धनिया बादामी11000 – 11500
धनिया ईगल11500 – 12200
धनिया रंगदार13000 – 14500
मूंग5000 – 7800
उड़द4500 – 6800
चना5200 – 5500
चना मौसमी नया5100 – 5600
चना पेप्सी5100 – 5701
चना डंकी पुराना4000 – 4600
चना काबुली5500 – 7000

खाद्य तेल (15 किलो प्रति टिन)

उत्पादभाव (₹ प्रति टिन)
सोया रिफाइंड फॉर्च्यून2650
चंबल2610
सदाबहार2470
लोकल रिफाइंड2390
दीप ज्योति2490
सरसों स्वास्तिक2820
अलसी तेल2580

मूंगफली व वनस्पति घी

उत्पादभाव (₹ प्रति टिन)
मूंगफली ट्रक3240
कोटा स्वास्तिक2800
सोना सिक्का3090
कटारिया गोल्ड2830
वनस्पति घी (स्कूटर)2120
वनस्पति घी (अशोका)2120

अन्य खाद्य सामग्री

वस्तुभाव
चीनी4340 – 4360 प्रति क्विंटल
बासमती चावल8500 – 9500
मूंग दाल9000 – 9500
मोगर10000 – 10500
चना दाल6600 – 6800
तुअर दाल10000 – 13000

देसी घी

ब्रांडभाव (₹ प्रति टिन)
मिल्क फूड9550
कोटा फ्रेश9100
पारस9600
नोवा9500
अमूल9980
मधुसूदन9890
परम9750

कोटा सर्राफा भाव

गुरुवार को सर्राफा बाजार में लगातार दूसरे दिन गिरावट दर्ज की गई। चांदी के भाव 2000 रुपए की गिरावट के साथ 2,35,000 रुपए प्रति किलोग्राम रहे। जेवराती सोना 700 रुपए गिरकर 1,45,800 रुपए प्रति 10 ग्राम तथा शुद्ध सोना 1,46,600 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा।

गोल्ड कैरेट भाव

कैरेटभाव (₹ प्रति 10 ग्राम)
24 कैरेट (99.5)146200
22 कैरेट135370
20 कैरेट127130
18 कैरेट116960
14 कैरेट102958

(भाव: कोटा ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार)

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Updated on:

11 Jun 2026 09:58 pm

Published on:

11 Jun 2026 09:51 pm

Hindi News / Rajasthan / Kota / Kota Mandi Bhav : सरसों व सोयाबीन में तेजी

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