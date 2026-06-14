Kota Murder Case : महंत हत्याकांड में नया मोड़, संत नंदनवन और चौकीदार की भूमिका संदिग्ध, देर रात किए गए गिरफ्तार

सिटी एसपी तेजस्वनी गौतम ने बताया कि 5 जून की रात चंद्रेसल मठ में सो रहे महंत देवानंद की चाकू से ताबड़तोड़ वार कर हत्या कर दी गई थी। मामले में पहले ही मुख्य साजिशकर्ता संतोष राय और उसके एक साथी को गिरफ्तार किया जा चुका था। वारदात में शामिल अन्य आरोपी हत्या के बाद फरार हो गए थे, जिनकी तलाश के लिए विशेष टीम गठित की गई थी। जांच में सामने आया कि मठ से जुड़े विवाद और व्यक्तिगत स्वार्थ के चलते संतोष राय ने महंत को रास्ते से हटाने की योजना बनाई थी। उसने आदित्य वर्मा को एक लाख रुपए का लालच देकर हत्या के लिए तैयार किया। बाद में आदित्य ने अपने साथ अंकित बैरवा, पुष्पेंद्र सिंह उर्फ प्रिंस और एक नाबालिग को शामिल कर लिया।