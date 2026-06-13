IIT-NIT JoSAA Counseling-2026 : 20% फीमेल पूल का असर : पीछे की रैंक पर भी टॉप आइआइटी में कंप्यूटर साइंस

देश के आइआइटी, एनआइटी सहित कुल 134 तकनीकी संस्थानों की 67,323 सीटों के लिए जॉइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी (जोसा) की ओर से काउंसलिंग के पहले राउंड का सीट आवंटन जारी कर दिया गया है। जिन विद्यार्थियों को पहले राउंड में सीट आवंटित हुई है, उन्हें 26 जून शाम 5 बजे तक ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी होगी। तय समय तक रिपोर्टिंग नहीं करने पर आवंटित सीट स्वतः निरस्त हो जाएगी।