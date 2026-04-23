Jalore News: 5 घंटे तक बिजली के तारों पर लटका रहा बेटा, मौत की खबर सुनकर भागे पिता, रास्ते में हुआ भीषण एक्सीडेंट

इस दौरान वह छिटककर तारों पर ही लटक गया और कुछ ही देर में उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। हालांकि डिस्कॉम के अधिकारी इस बात से इनकार कर रहे हैं। उनका कहना है कि शटडाउन लिया गया था और उसके मात्र 15 मिनट बाद ही यह हादसा हुआ। हादसे की सूचना मिलने के बाद मृतक के पिता बाइक से घर से रवाना हुए, लेकिन रास्ते में एक कैंपर गाड़ी ने उन्हें टक्कर मार दी। हादसे में उनके दोनों पैर फ्रैक्चर हो गए।