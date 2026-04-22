झालावाड़ में दर्दनाक हादसा; शादी से लौट रहे दो बाइक सवारों की मौत, कार चालक फरार

रायपुर थानाधिकारी रमेशचंद मीणा ने बताया कि मृतकों की पहचान हनोतिया निवासी जगदीश दांगी (34) और कचराखेड़ी निवासी दुर्गालाल दांगी (48) के रूप में हुई है। दोनों रघुनाथपुर में आयोजित एक शादी समारोह में शामिल होकर देर रात बाइक से अपने गांव हनोतिया लौट रहे थे। इसी दौरान कालीतलाई के पास सामने से आ रही तेज गति की कार ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी।