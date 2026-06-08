Rajasthan: पति-बेटे के साथ महिला 15 साल से कर रही थी नाबालिग लड़कियों को बेचने का काम, करोड़ों की संपत्ति की मालकिन

पुलिस की अब तक की जांच में पता चला है कि मुख्य सरगना रामकन्या पिछले 15 साल से मासूम बालिकाओं की खरीद-फरोख्त कर रही है। वह बूंदी, झालावाड़,टोंक, भीलवाड़ा, सवाई माधोपुर में अपने समाज के डेरों में घूमकर आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की तलाश करती है। उनके निशाने पर ऐसे परिवार रहते हैं, जो भारी कर्ज में डूबे हुए हैं। पति या पत्नी बीमार या दिव्यांग है या किसी कारण से घर का मुखिया जेल में बंद है। इन परिवारों में जाकर रामकन्या बाई उनका ब्रेनवॉश करती और प्रलोभन देकर उनकी मासूम बेटी को काम करने के बहाने अपने साथ ले जाती है।