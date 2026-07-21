राजस्थान: चलती कार के एसी में धमाके के साथ विस्फोट, टूट गए शीशे, चालक झुलसा

मिली जानकारी के अनुसार, ट्रांसपोर्ट नगर कॉलोनी निवासी तौकिर गौरी दोपहर में अपनी कार से चंद्रावती ग्रोथ सेंटर स्थित कारखाने पर जा रहे थे। बायपास पर पहुंचते ही कार के एयर कंडीशनर में अचानक तेज धमाका हुआ। विस्फोट के साथ कार के शीशे चटक गए। घटना के बाद अफरा-तफरी मच गई। धमाके से उनके दोनों हाथ झुलस गए, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और तुरंत कार से बाहर कूदकर अपनी जान बचाई। राहगीरों ने उन्हें तत्काल एसआरजी चिकित्सालय पहुंचाया, जहां उनका उपचार जारी है।