Rajasthan: एक से आठ साल तक के लिए खरीदी जाती है नाबालिग, किस्तों में भुगतान…पुलिस की पूछताछ में हुए कई खुलासे

झालावाड़। राजस्थान के कई जिलों में लम्बे समय से आर्थिक मजबूरी का फायदा उठाकर कई गरीब परिवारों की अबोध बालिकाओं की खरीद फरोख्त का खेल चल रहा है। झालावाड़, बूंदी, सवाई माधोपुर, टोंक और भीलवाड़ा जिले में पूर्व में भी इस तरह की शिकायतें आई। स्थानीय पुलिस ने उस समय फौरी कार्रवाई कर मामले की इतिश्री कर ली। वर्ष 2022 में भीलवाड़ा जिले में इस तरह की शिकायत पर राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम ने यहां का दौरा किया था। बूंदी में पूर्व में कई बार कार्रवाई हो चुकी है, लेकिन गिरोह के लोग बेखौफ मानव तस्करी में लिप्त है। झालावाड़ पुलिस ने गिरोह के छह सदस्यों को गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ की तो कई चौंकाने वाले खुलासे हुए।