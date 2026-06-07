झालावाड़ में हर बारिश में छिनती हैं जिंदगियां, फिर भी नहीं चेता प्रशासन

कालीसिंध और आहू नदी की रपटों पर भी हर मानसून में हादसों का खतरा बना रहता है। गत वर्ष कालीसिंध की रपट पार करते समय तीन शिक्षक पानी में बह गए थे। इससे पहले भी कई लोग तेज बहाव का शिकार हो चुके हैं। हालांकि दोनों स्थानों पर पुल निर्माण कार्य जारी है, लेकिन तब तक लोगों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है।