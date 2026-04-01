अलवर: बारात से लौट रही कार बिजली के पोल से टकराई, लगी भीषण आग, 6 लोग बाल-बाल बचे

टक्कर इतनी तेज थी कि ऊपर से गुजर रही 11 केवी हाईटेंशन लाइन का तार टूटकर नीचे गिर गया। तारों से निकली चिंगारियों ने कार को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे कार में भीषण आग भड़क उठी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही पलों में कार पूरी तरह जलने लगी। घटना के तुरंत बाद कार में सवार सभी लोग सतर्कता दिखाते हुए बाहर निकल आए, जिससे बड़ा हादसा टल गया। यदि कुछ सेकंड की भी देरी होती, तो स्थिति भयावह हो सकती थी।