21 अप्रैल 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अलवर

नौगांव में कुल्फी फैक्ट्री में भीषण आग: वेल्डिंग की चिंगारी बनी तबाही का कारण, लाखों का सामान राख

अलवर जिले के नौगांव इलाके में मंगलवार को उस समय हड़कंप मच गया जब आलमपुर रोड स्थित एक कुल्फी फैक्ट्री में भीषण आग लग गई।

2 min read
Google source verification

अलवर

image

Rajendra Banjara

Apr 21, 2026

आग बुझाते दमकल कर्मी (फोटो - पत्रिका)

अलवर जिले के नौगांव इलाके में मंगलवार को उस समय हड़कंप मच गया जब आलमपुर रोड स्थित एक कुल्फी फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग ने चंद मिनटों में ही विकराल रूप धारण कर लिया और फैक्ट्री में रखा लाखों रुपये का कीमती सामान, मशीनें और रेफ्रिजरेटर जलकर पूरी तरह राख हो गए। गनीमत रही कि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई।

वेल्डिंग कार्य बना हादसे का सबब

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, आग लगने की शुरुआत फैक्ट्री के भीतर चल रहे वेल्डिंग कार्य के दौरान हुई। वेल्डिंग से निकली चिंगारी पास ही रखे लकड़ी के ईंधन पर गिर गई। ज्वलनशील सामग्री होने के कारण आग ने देखते ही देखते पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया। फैक्ट्री संचालकों और स्थानीय लोगों ने शुरुआत में आग पर काबू पाने का प्रयास किया, लेकिन आग इतनी तेजी से फैली कि उनके तमाम प्रयास विफल साबित हुए।

दमकल की टीम ने घंटों मशक्कत के बाद पाया काबू

आग की भयावह लपटों को देख आसपास के लोगों ने तत्काल दमकल विभाग को सूचित किया। सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं। दमकल कर्मियों ने करीब 2 से 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग को पूरी तरह बुझाया। आग बुझने के बाद जब स्थिति का जायजा लिया गया, तो फैक्ट्री का अधिकतर हिस्सा और सामान राख के ढेर में तब्दील हो चुका था।

प्रशासन कर रहा जांच

घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन भी सक्रिय हो गया और मौके पर पहुंचकर मुआयना किया। फिलहाल आग लगने के कारणों की आधिकारिक जांच शुरू कर दी गई है। हालांकि प्राथमिक रूप से इसे वेल्डिंग के दौरान हुई लापरवाही का परिणाम माना जा रहा है। फैक्ट्री मालिक को लाखों रुपये का नुकसान होने का अनुमान है। प्रशासन ने क्षेत्र के अन्य उद्योग संचालकों को भी अग्नि सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन करने की चेतावनी दी है ताकि भविष्य में इस तरह की दुर्घटनाओं से बचा जा सके।


विशेषज्ञों के अनुसार आगजनी की घटना गर्मी की मौसम में अधिक होती है। आमतौर पर इन दिनों में मौसम शुष्क और हीट का होता है ऐसे में आग जल्दी फैलती है और यह विकराल रूप ले लेती है। गर्मी में आग की घटनाओं से बचने के लिए विशेष सावधानी रखने की जरूरत होती है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

21 Apr 2026 03:06 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / नौगांव में कुल्फी फैक्ट्री में भीषण आग: वेल्डिंग की चिंगारी बनी तबाही का कारण, लाखों का सामान राख

बड़ी खबरें

View All

अलवर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

अलवर में आज ‘ब्लैक आउट’ व मॉक ड्रिल, हवाई हमलों से बचाव का होगा अभ्यास

अलवर

सरिस्का में बढ़ी गर्मी, बाघों ने बदली अपनी दिनचर्या: पर्यटकों के लिए साइटिंग बनी चुनौती

अलवर

Alwar: मॉल जैसी सुविधाओं से लैस होगा नया कन्वेंशन सेंटर, मिली 75 लाख की मंजूरी

अलवर

भरतनाट्यम की मोहक प्रस्तुति से सम्राट दत्ता ने बांधा समां

अलवर

FCI की खरीद सीमा बनी किसानों की मुसीबत: बंपर पैदावार के बाद भी औने-पौने दाम में फसल बेचने को मजबूर अन्नदाता

अलवर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.