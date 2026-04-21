नौगांव में कुल्फी फैक्ट्री में भीषण आग: वेल्डिंग की चिंगारी बनी तबाही का कारण, लाखों का सामान राख

घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन भी सक्रिय हो गया और मौके पर पहुंचकर मुआयना किया। फिलहाल आग लगने के कारणों की आधिकारिक जांच शुरू कर दी गई है। हालांकि प्राथमिक रूप से इसे वेल्डिंग के दौरान हुई लापरवाही का परिणाम माना जा रहा है। फैक्ट्री मालिक को लाखों रुपये का नुकसान होने का अनुमान है। प्रशासन ने क्षेत्र के अन्य उद्योग संचालकों को भी अग्नि सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन करने की चेतावनी दी है ताकि भविष्य में इस तरह की दुर्घटनाओं से बचा जा सके।