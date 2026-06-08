B.Ed. पास युवक ने नौकरी छोड़कर शुरू की खेती, आज हर महीने कमा रहे लाखों रुपए, अलवर के उद्यानिकी विभाग ने किया सम्मानित

किशन ने अपने फार्म पर गोबर गैस संयंत्र लगाकर इस समस्या का समाधान निकाल लिया है। संयंत्र से प्रतिदिन करीब छह घन मीटर गैस का उत्पादन होता है, जिससे 20 से 25 लोगों का भोजन तैयार किया जा सकता है। परिवार में केवल पांच से छह सदस्य होने के बावजूद गैस की पर्याप्त उपलब्धता रहती है। इससे एलपीजी सिलेंडर पर निर्भरता लगभग समाप्त हो गई है। संयंत्र से निकलने वाले अवशेष का उपयोग जैविक खाद के रूप में किया जाता है, जिससे भूमि की उर्वरता बढ़ी है और रासायनिक खाद पर खर्च कम हुआ है।