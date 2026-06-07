अलवर में ट्रैफिक पुलिस का एक्शन: गाड़ियों पर लिखे जातिसूचक शब्द और काली फिल्म हटवाई, 963 चालान

पहली टीम का नेतृत्व यातायात शाखा के प्रभारी उपनिरीक्षक (SI) संजय शर्मा कर रहे थे, जबकि दूसरी टीम प्रभारी राजेश कुमार के नेतृत्व में ग्रामीण इलाकों में तैनात थी। इन दोनों टीमों ने मिलकर उन वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की जो अपनी गाड़ियों पर अनाधिकृत शब्द, पदनाम, वीआईपी चिन्ह या जातिसूचक शब्द लिखकर धौंस जमाते हैं।



इस दो दिवसीय अभियान के दौरान पुलिस ने कुल 55 वाहनों पर कार्रवाई की। इनमें 5 पिकअप, 1 मैक्सी कैब, 1 क्रेटा, 5 थार, 2 बोलेरो, 5 मोटरसाइकिल, 7 कार और 2 जीप शामिल हैं। इन सभी 34 गाड़ियों पर किसी न किसी तरह के जातिसूचक शब्द या अवैध नेमप्लेट लगी हुई थीं। पुलिस ने यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर न सिर्फ इन गाड़ियों के खिलाफ एक्शन लिया, बल्कि मौके पर ही उन आपत्तिजनक शब्दों और अवैध नेमप्लेटों को हटवाया भी।