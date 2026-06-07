Fit India Campaign: अलवर पुलिस की पहल, ‘संडे ऑन साइकिल’ रैली का आयोजन

रविवार सुबह इस विशेष अभियान की शुरुआत अलवर की रिजर्व पुलिस लाइन में एक सामूहिक योग सत्र (Yoga Session) के साथ हुई। इसमें पुलिस अधिकारियों, जवानों और शहर के आम नागरिकों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। योग गुरुओं ने सभी को अलग-अलग योगासन और प्राणायाम सिखाए और बताया कि कैसे योग के जरिए निरोगी रहा जा सकता है।



योग सत्र खत्म होने के ठीक बाद 'साइकिलिंग रैली' को हरी झंडी दिखाई गई। यह रैली शहर के प्रताप ऑडिटोरियम से शुरू हुई और भवानी तोप सर्किल, काली मोरी फाटक, आरआर सर्किल, एसएमडी सर्किल से होते हुए वापस प्रताप ऑडिटोरियम पर जाकर खत्म हुई। रैली के दौरान 'फिटनेस की डोज, आधा घंटा रोज' का नारा हर तरफ गूंजता रहा। पुलिस के जवानों और आम लोगों ने साइकिल चलाई, जिससे यातायात नियमों और सुरक्षित साइकिलिंग का संदेश भी समाज में गया।