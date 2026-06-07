आस्था का सैलाब: भागवत कथा से पहले महिलाओं ने निकाली कलश यात्रा

यह कलश यात्रा प्रेमपुरा श्याम मंदिर से रवाना होकर गांव के मुख्य बाजारों और अलग-अलग रास्तों से होती हुई कथा स्थल वनखंडी महादेव आश्रम पहुंची। ग्रामीणों और स्थानीय दुकानदारों ने अपने घरों और दुकानों के बाहर खूबसूरत रंगोलियां सजाईं। जैसे ही कलश यात्रा वहां से गुजरी, लोगों ने छतों से फूल बरसाकर अपनी गहरी आस्था प्रकट की। इस दौरान श्रद्धालुओं ने पवित्र श्रीमद् भागवत ग्रंथ को सिर पर रखकर पूरे क्षेत्र की परिक्रमा भी की।



इस मौके पर भैरवानंद महाराज ने कहा कि इस तरह के धार्मिक आयोजनों का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र में धर्म, अच्छे संस्कार और आपसी भाईचारे की भावना को मजबूत करना है। कथा के आयोजन से आसपास के वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और हमारी नई उम्र की युवा पीढ़ी को भारतीय संस्कृति एवं महान परंपराओं को करीब से जानने और उनसे जुड़ने की प्रेरणा मिलती है।