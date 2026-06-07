अलवर: महिला SHO की शिकायत लेकर ग्रामीण पहुंचे SP आवास

पुलिस का साफ कहना है कि ये लोग केवल अपराधियों को बचाने और पुलिस पर दबाव बनाने के लिए इस तरह का नाटक कर रहे हैं ताकि इलाके में पुलिस की सख्ती थोड़ी ढीली पड़ जाए। इस मामले को बढ़ता देख अलवर के एसपी सुधीर चौधरी ने तुरंत एक्शन लिया है। उन्होंने ग्रामीणों और पुलिस, दोनों पक्षों की दलीलों को सुना। एसपी ने कहा कि थानाधिकारी के बर्ताव को लेकर ग्रामीणों ने जो शिकायत दी है, उसकी सच्चाई का पता लगाने के लिए निष्पक्ष जांच सिटी सीओ (CO City) को सौंप दी गई है।