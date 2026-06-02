Jalore Road Project: गुजरात से 102 टन डामर पहुंचा, इसी महीने खुल जाएगा नेशनल हाईवे बायपास, जाम से मिलेगी राहत

जालोर। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार नेशनल हाईवे बायपास निर्माण के लिए डामर (बिटुमिन) उपलब्ध हो गया है। करीब 27 दिन के अंतराल के बाद डामर मिलने से रुका हुआ कार्य फिर गति पकड़ चुका है। निर्माण एजेंसी का दावा है कि जून माह के दूसरे हफ्ते बाद 14 किलोमीटर लंबे बायपास को यातायात के लिए खोल दिया जाएगा, जिससे शहर के लोगों को ट्रैफिक जाम से राहत मिलेगी। जानकारी के अनुसार 5 मई को डामर की मांग भेजी गई थी, लेकिन युद्ध जैसे हालात और आपूर्ति प्रभावित होने के कारण समय पर सामग्री उपलब्ध नहीं हो सकी।