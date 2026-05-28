Jalore Granite Industry: अमरीका-ईरान की तनातनी का दिखा असर, जालोर के ग्रेनाइट उद्योग पर मंदी की मार

जालोर। अमरीका और ईरान के बीच बढ़ती तनातनी का असर अब जालोर के ग्रेनाइट उद्योग पर भी दिखाई देने लगा है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में अनिश्चितता बढ़ने से फिनिश ग्रेनाइट की मांग में गिरावट आई है। इसका सीधा असर जालोर के ग्रेनाइट कारोबार पर पड़ा है, जहां से होने वाला एक्सपोर्ट लगातार घट रहा है। वर्तमान में 30 से 40 फीसदी फिनिश ग्रेनाइट कारोबार प्रभावित हुआ है। ग्रेनाइट उद्योग से जुड़े उद्यमियों का कहना है कि पिछले कुछ समय से विदेशी ऑर्डर कम मिले हैं। विशेष रूप से अमरीका और मध्य-पूर्व के बाजारों में कारोबार प्रभावित हुआ है।