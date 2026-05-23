जालोर में खौफनाक वारदात: अवैध कब्जे की शिकायत की तो बीच सड़क पर युवक के तोड़े हाथ-पैर, SUV चढ़ाने की कोशिश

भीनमाल (जालोर): जालोर जिले के भीनमाल शहर में अवैध कब्जे की शिकायत करने से नाराज बदमाशों द्वारा एक युवक पर जानलेवा हमला करने का गंभीर मामला सामने आया है। शुक्रवार शाम को करीब एक दर्जन बदमाशों ने बीच सड़क पर एक युवक की लाठियों और सरियों से बेरहमी से पिटाई की और उस पर गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया। इस सनसनीखेज वारदात के बाद से शांत माने जाने वाले भीनमाल क्षेत्र में दहशत का माहौल है।