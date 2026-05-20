जयपुर में गुंडागर्दी: मुंह बांधकर आए बदमाशों ने बुजुर्ग थड़ी संचालक को अधमरा किया, गैस सिलेंडर से फूंकने का प्रयास

बदमाशों ने दुकान में घुसते ही बुजुर्ग वासुदेव पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। उन्होंने लाठी-डंडों से बुजुर्ग को बेरहमी से पीटा, जिससे उनके सिर, हाथ और पैरों में गंभीर चोटें आईं। इसके बाद बदमाशों ने दुकान के सामान में जमकर तोड़फोड़ की।

पीड़ित का आरोप है कि बदमाशों ने क्रूरता की हदें पार करते हुए दुकान में रखे गैस सिलेंडर से आग लगाने की भी कोशिश की, ताकि सब कुछ खाक हो जाए। जाते-जाते बदमाश दुकान के गल्ले (कैश बॉक्स) में रखे करीब 50 हजार रुपए भी लूट ले गए।