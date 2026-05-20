20 मई 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

जयपुर में गुंडागर्दी: मुंह बांधकर आए बदमाशों ने बुजुर्ग थड़ी संचालक को अधमरा किया, गैस सिलेंडर से फूंकने का प्रयास

चाय के पैसे मांगने पर दो युवकों ने पहले तो थड़ी संचालक से मारपीट कर दुकान बंद करवाने की धमकी दी और फिर पुलिस में शिकायत हुई तो दो दिन बाद साथियों को साथ लेकर लाठी डंडों से हमला कर दहशत फैलाई। हमलावर दो गाड़ियों में सवार होकर आए और दुकान में घुसकर मारपीट व तोड़फोड़ की।

3 min read
Google source verification

जयपुर

image

Arvind Rao

May 20, 2026

Jaipur Crime

चाय के पैसे मांगे तो पहले मारपीट फिर तोड़ी थड़ी (फोटो पत्रिका नेटवर्क)

जयपुर: राजधानी जयपुर के प्रतापनगर इलाके में बदमाशों की दबंगई और गुंडागर्दी का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां सिर्फ चाय के पैसे मांगने पर कुछ बदमाशों ने एक बुजुर्ग थड़ी संचालक पर लाठी-डंडों से जानलेवा हमला कर दिया। बदमाशों ने दुकान में जमकर तोड़फोड़ की, गैस सिलेंडर से आग लगाने की कोशिश की और गल्ले में रखे 50 हजार रुपए लूटकर फरार हो गए। इस पूरी घटना से इलाके के लोगों में भारी दहशत का माहौल है।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, यह घटना प्रतापनगर के सेक्टर-16 की है। यहां के रहने वाले 60 वर्षीय बुजुर्ग वासुदेव वर्मा भैरव सर्कल के पास चाय की थड़ी (दुकान) चलाते हैं।

16 मई की घटना

अनूप चौधरी और अंशुल चौधरी नाम के दो युवक वासुदेव की दुकान पर चाय पीने आए थे। जब वासुदेव ने उनसे चाय के पैसे मांगे, तो दोनों युवक भड़क गए। उन्होंने बुजुर्ग के साथ मारपीट की और धमकी दी कि अगर दोबारा पैसे मांगे तो दुकान बंद करवा देंगे। पीड़ित बुजुर्ग ने इस बात की शिकायत स्थानीय थाने में दर्ज करवा दी।

19 मई का हमला

पुलिस में शिकायत होने से नाराज बदमाश दो दिन बाद बदला लेने पहुंचे। 19 मई की अलसुबह करीब 4:45 बजे अनूप और अंशुल अपने अन्य साथियों के साथ दो गाड़ियों में भरकर आए। सभी बदमाशों ने अपने मुंह पर कपड़ा बांध रखा था और उनके हाथों में लाठी-डंडे थे।

दुकान में तोड़फोड़, लूट और आग लगाने का प्रयास

बदमाशों ने दुकान में घुसते ही बुजुर्ग वासुदेव पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। उन्होंने लाठी-डंडों से बुजुर्ग को बेरहमी से पीटा, जिससे उनके सिर, हाथ और पैरों में गंभीर चोटें आईं। इसके बाद बदमाशों ने दुकान के सामान में जमकर तोड़फोड़ की।
पीड़ित का आरोप है कि बदमाशों ने क्रूरता की हदें पार करते हुए दुकान में रखे गैस सिलेंडर से आग लगाने की भी कोशिश की, ताकि सब कुछ खाक हो जाए। जाते-जाते बदमाश दुकान के गल्ले (कैश बॉक्स) में रखे करीब 50 हजार रुपए भी लूट ले गए।

जान से मारने की धमकी

जाते समय बदमाशों ने सरेराह चिल्लाते हुए धमकी दी कि अगर दोबारा पुलिस के पास गए, तो जान से मार देंगे और प्रताप नगर में कभी दुकान नहीं चलाने देंगे।

इलाके में दहशत, पुलिस जांच में जुटी

सुबह-सुबह हुई इस हिंसक वारदात से स्थानीय दुकानदारों और निवासियों में भारी डर व्याप्त है। बुजुर्ग वासुदेव वर्मा की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस आरोपियों की तलाश के लिए आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और गाड़ियों की पहचान करने की कोशिश कर रही है। स्थानीय लोगों ने पुलिस से मांग की है कि ऐसे गुंडों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर सख्त सजा दी जाए।

ये भी पढ़ें

RGHS Update: निजी अस्पतालों ने दी आरजीएचएस MOU समाप्त करने की चेतावनी, इलाज कराने पहुंचे मरीज का नाम योजना से गायब
जयपुर
RGHS Update

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

20 May 2026 07:21 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / जयपुर में गुंडागर्दी: मुंह बांधकर आए बदमाशों ने बुजुर्ग थड़ी संचालक को अधमरा किया, गैस सिलेंडर से फूंकने का प्रयास

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan Oil Crisis : जयपुर में पेट्रोल‑डीजल की राशनिंग शुरू, कई पंप ड्राई!

Rajasthan Oil Crisis Petrol and diesel rationing in Jaipur with many pumps running dry
जयपुर

Rajasthan IPS Transfer: राजस्थान पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल, 17 IPS अफसरों के तबादले; 6 जिलों के SP बदले

Rajasthan IPS Transfer
जयपुर

मानसून 2026 से पहले केंद्र सरकार 6000 बांधों की बनवा रही ये रिपोर्ट, राजस्थान के जोधपुर-उदयपुर समेत कई जिले शामिल

Dam Health Checkup
जयपुर

जयपुर में 27 थानों के इमरजेंसी में नहीं लगते फोन, जनता कंट्रोल रूम के भरोसे

Jaipur Police Contact Issue
जयपुर

Weather Update : राजस्थान में आज 16 जिलों में लू का येलो अलर्ट, नौतपा-मानसून पर नया अपडेट

Rajasthan today 16 districts heat wave Yellow alert Nautapa and monsoon IMD new update
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.