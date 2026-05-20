जयपुर में गुंडागर्दी: मुंह बांधकर आए बदमाशों ने बुजुर्ग थड़ी संचालक को अधमरा किया, गैस सिलेंडर से फूंकने का प्रयास

चाय के पैसे मांगे तो पहले मारपीट फिर तोड़ी थड़ी (फोटो पत्रिका नेटवर्क)
जयपुर: राजधानी जयपुर के प्रतापनगर इलाके में बदमाशों की दबंगई और गुंडागर्दी का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां सिर्फ चाय के पैसे मांगने पर कुछ बदमाशों ने एक बुजुर्ग थड़ी संचालक पर लाठी-डंडों से जानलेवा हमला कर दिया। बदमाशों ने दुकान में जमकर तोड़फोड़ की, गैस सिलेंडर से आग लगाने की कोशिश की और गल्ले में रखे 50 हजार रुपए लूटकर फरार हो गए। इस पूरी घटना से इलाके के लोगों में भारी दहशत का माहौल है।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, यह घटना प्रतापनगर के सेक्टर-16 की है। यहां के रहने वाले 60 वर्षीय बुजुर्ग वासुदेव वर्मा भैरव सर्कल के पास चाय की थड़ी (दुकान) चलाते हैं।
अनूप चौधरी और अंशुल चौधरी नाम के दो युवक वासुदेव की दुकान पर चाय पीने आए थे। जब वासुदेव ने उनसे चाय के पैसे मांगे, तो दोनों युवक भड़क गए। उन्होंने बुजुर्ग के साथ मारपीट की और धमकी दी कि अगर दोबारा पैसे मांगे तो दुकान बंद करवा देंगे। पीड़ित बुजुर्ग ने इस बात की शिकायत स्थानीय थाने में दर्ज करवा दी।
पुलिस में शिकायत होने से नाराज बदमाश दो दिन बाद बदला लेने पहुंचे। 19 मई की अलसुबह करीब 4:45 बजे अनूप और अंशुल अपने अन्य साथियों के साथ दो गाड़ियों में भरकर आए। सभी बदमाशों ने अपने मुंह पर कपड़ा बांध रखा था और उनके हाथों में लाठी-डंडे थे।
बदमाशों ने दुकान में घुसते ही बुजुर्ग वासुदेव पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। उन्होंने लाठी-डंडों से बुजुर्ग को बेरहमी से पीटा, जिससे उनके सिर, हाथ और पैरों में गंभीर चोटें आईं। इसके बाद बदमाशों ने दुकान के सामान में जमकर तोड़फोड़ की।
पीड़ित का आरोप है कि बदमाशों ने क्रूरता की हदें पार करते हुए दुकान में रखे गैस सिलेंडर से आग लगाने की भी कोशिश की, ताकि सब कुछ खाक हो जाए। जाते-जाते बदमाश दुकान के गल्ले (कैश बॉक्स) में रखे करीब 50 हजार रुपए भी लूट ले गए।
जाते समय बदमाशों ने सरेराह चिल्लाते हुए धमकी दी कि अगर दोबारा पुलिस के पास गए, तो जान से मार देंगे और प्रताप नगर में कभी दुकान नहीं चलाने देंगे।
सुबह-सुबह हुई इस हिंसक वारदात से स्थानीय दुकानदारों और निवासियों में भारी डर व्याप्त है। बुजुर्ग वासुदेव वर्मा की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस आरोपियों की तलाश के लिए आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और गाड़ियों की पहचान करने की कोशिश कर रही है। स्थानीय लोगों ने पुलिस से मांग की है कि ऐसे गुंडों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर सख्त सजा दी जाए।
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