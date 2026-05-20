Weather Update : राजस्थान में आज 16 जिलों में लू का येलो अलर्ट, नौतपा-मानसून पर नया अपडेट

Weather Update : जयपुर प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर अपने परवान पर है। 25 मई से शुरू होने वाले नौतपा से पहले ही सूरज ने उग्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। मंगलवार को 14 जिलों में लू का दौर जारी रहा। मौसम केन्द्र जयपुर के अनुसार बुधवार को 16 जिलों में लू का येलो अलर्ट व हनुमानगढ़ व श्रीगंगानगर में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। साथ ही राज्य के अधिकांश भागों में आगामी एक सप्ताह मौसम शुष्क रहने, लू और ऊष्ण रात्रि की संभावना जताई है। मौसम केन्द्र ने राज्य के पश्चिमी, उत्तरी व पूर्वी भागों में आगामी 4-5 दिन में तेज धूलभरी हवाएं 20-30 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलने की आशंका जताई है।