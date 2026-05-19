IRCTC Tour Package : जयपुर से शुरू करें ‘Best of Europe’ का सफर, पेरिस-स्विट्जरलैंड-इटली समेत 11 शहरों की करें सैर

यदि आप बिना किसी ट्रैवल एजेंट के चक्कर काटे, बिना वीजा-होटल की सिरदर्दी लिए पूरी तरह सुरक्षित और सरकारी भरोसे के साथ यूरोप घूमना चाहते हैं, तो IRCTC का यह जयपुर-दिल्ली रूट वाला पैकेज आपके लिए परफेक्ट है। स्विट्जरलैंड की बर्फीली वादियां, पेरिस का एफिल टावर और रोम का कोलोसियम देखने का यह मौका हाथ से न जाने दें। सीटें सिर्फ 20 हैं, इसलिए आज ही IRCTC की आधिकारिक वेबसाइट या जयपुर स्थित कार्यालय में जाकर अपना रजिस्ट्रेशन पक्का करें।