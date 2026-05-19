IRCTC Tour Package : जयपुर से शुरू करें ‘Best of Europe’ का सफर, पेरिस-स्विट्जरलैंड-इटली समेत 11 शहरों की करें सैर

BEST OF EUROPE EX JAIPUR
राजस्थान की चिलचिलाती गर्मी से दूर अगर आप इस समर सीजन में कुछ बेहद यादगार और अंतरराष्ट्रीय स्तर का प्लान कर रहे हैं, तो भारतीय रेलवे की विंग IRCTC आपके लिए एक लाइफटाइम अपॉर्चुनिटी लेकर आई है। राजस्थान के पर्यटकों को ध्यान में रखते हुए IRCTC ने अपने बेहद लोकप्रिय 'बेस्ट ऑफ यूरोप' टूर पैकेज की घोषणा कर दी है।
यह टूर 24 मई 2026 से शुरू होकर 05 जून 2026 तक चलेगा। सबसे खास बात यह है कि जयपुर और आस-पास के जिलों के यात्रियों की सहूलियत के लिए जयपुर से दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक जाने और वापस आने की विशेष सड़क परिवहन व्यवस्था भी अतिरिक्त भुगतान के आधार पर IRCTC द्वारा खुद मैनेज की जाएगी।
चूंकि यह एक प्रीमियम और बेहद हाई-डिमांड इंटरनेशनल टूर पैकेज है, इसलिए IRCTC ने इसके लिए बेहद सीमित यानी कुल 20 सीटें (Total 20 Seats) ही निर्धारित की हैं। राजस्थान के जो भी परिवार या कपल्स इस वर्ल्ड-क्लास टूर का हिस्सा बनना चाहते हैं, उन्हें बिना देरी किए अपनी सीट बुक करानी होगी।
इस पैकेज में ओपन बॉर्डर्स और यूरोप के कुशल इंफ्रास्ट्रक्चर का फायदा उठाते हुए यात्रियों को बिना किसी परेशानी के एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति में डूबने का मौका मिलेगा।
IRCTC के इस 'बेस्ट ऑफ यूरोप' पैकेज की सबसे बड़ी खासियत यह है कि एक बार भुगतान करने के बाद आपको जेब से एक भी रुपया खर्च करने की जरूरत नहीं है:
फ्लाइट टिकट: दिल्ली से पेरिस जाने और मिलान से दिल्ली वापस आने का एयर इंडिया का रिटर्न टिकट शामिल है।
भोजन की व्यवस्था: यात्रा के दौरान सुबह का नाश्ता, दोपहर का लंच और रात का डिनर (All Meals - ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर) पूरी तरह से पैकेज का हिस्सा हैं।
होटल स्टे: यूरोप के चुनिंदा और बेहतरीन शहरों में आरामदायक और प्रीमियम होटल्स में ठहरने की व्यवस्था।
गाइड और साइटसीइंग: सभी 11 शहरों के प्रमुख पर्यटन स्थलों की सैर कराने के लिए सुसज्जित बसें और गाइड की सुविधा।
13 दिनों के इस महा-टूर में आप यूरोप के दिल कहे जाने वाले इन 11 खूबसूरत डेस्टिनेशंस को बेहद करीब से एक्सप्लोर करेंगे:
रूट मैप: फ्रांस का पेरिस ➡️ बेल्जियम का ब्रुसेल्स ➡️ नीदरलैंड्स का एम्स्टर्डम ➡️ जर्मनी का कोलोन व मैनहाइम ➡️ स्विट्ज़रलैंड का ज़्यूरिख ➡️ ऑस्ट्रिया का इंसब्रुक ➡️ इटली का वेनिस, पीसा, फ्लोरेंस, रोम और फैशन कैपिटल मिलान।
इस इंटरनेशनल टूर के लिए एयर इंडिया (Air India) की सीधी फ्लाइट्स को बुक किया गया है। फ्लाइट का पूरा टाइम टेबल नीचे दिया गया है:
|यात्रा की तारीख(Date)
|फ्लाइट नंबर(Flight)
|सेक्टर(Sector)
|प्रस्थान का समय(Departure)
|आगमन का समय(Arrival)
|24.05.2026
|AI-143
|दिल्ली (DEL) से पेरिस (CDG)
|दोपहर 13:00 Hrs
|शाम 19:15 Hrs
|05.06.2026
|AI-138
|मिलान (MXP) से दिल्ली (DEL)
|रात 21:15 Hrs
|सुबह 09:45 Hrs
(अगले दिन)
जरूरी गाइडलाइन: इंटरनेशनल फ्लाइट होने के कारण राजस्थान के सभी यात्रियों को जयपुर से समय पर निकलकर शेड्यूल डिपार्चर से कम से कम 03:30 घंटे पहले दिल्ली इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचना अनिवार्य होगा।
IRCTC ने इस पैकेज की कीमतों को अलग-अलग ऑक्यूपेंसी (रहने के विकल्पों) के आधार पर तय किया है। सभी दरों में टैक्स और जीएसटी शामिल हैं:
|कैटेगरी(Category)
|प्रति व्यक्ति कुल कॉस्ट(Package Cost)
|Adult on Triple Occupancy
(तीन लोगों के साथ शेयरिंग)
|₹4,53,625/-
|Adult on Double Occupancy
(दो लोगों के साथ शेयरिंग)
|₹4,55,130/-
|Adult on Single Occupancy
(अकेले रहने पर / सिंगल रूम)
|₹5,40,235/-
|Child With Bed
(बच्चा बेड के साथ - 5 से 11 वर्ष)
|₹3,31,620/-
|Child Without Bed
(बच्चा बिना बेड के - 2 से 11 वर्ष)
|₹2,78,905/-
नोट: 0 से 2 वर्ष के नवजात शिशु (Infant) का किराया बुकिंग के समय ग्राहक द्वारा IRCTC के जयपुर या क्षेत्रीय कार्यालय में सीधे नकद (Cash) जमा कराना होगा।
इंटरनेशनल पैकेज की बुकिंग के लिए भारत सरकार के नियमों के तहत कुछ वित्तीय औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी:
TCS शामिल है: ऊपर दी गई कीमतें 5% TCS (Tax Collected at Source) के साथ जोड़ी गई हैं।
20% TCS नियम: सरकारी गाइडलाइंस के अनुसार, एक वित्तीय वर्ष में प्रति पैन (PAN) कार्ड ₹7 लाख तक के इंटरनेशनल टूर खर्च पर 5% TCS लगता है, लेकिन यदि आपका विदेशी दौरा खर्च ₹7 लाख से अधिक होता है, तो 20% की दर से TCS लागू होगा।
अनिवार्य दस्तावेज: बुकिंग के समय राजस्थान के सभी यात्रियों को अपना TCS डिक्लेरेशन फॉर्म और वैलिड पैन कार्ड (PAN Card) जमा कराना पूरी तरह अनिवार्य है। इसके बिना इंटरनेशनल बुकिंग स्वीकार नहीं की जाएगी।
यदि आप बिना किसी ट्रैवल एजेंट के चक्कर काटे, बिना वीजा-होटल की सिरदर्दी लिए पूरी तरह सुरक्षित और सरकारी भरोसे के साथ यूरोप घूमना चाहते हैं, तो IRCTC का यह जयपुर-दिल्ली रूट वाला पैकेज आपके लिए परफेक्ट है। स्विट्जरलैंड की बर्फीली वादियां, पेरिस का एफिल टावर और रोम का कोलोसियम देखने का यह मौका हाथ से न जाने दें। सीटें सिर्फ 20 हैं, इसलिए आज ही IRCTC की आधिकारिक वेबसाइट या जयपुर स्थित कार्यालय में जाकर अपना रजिस्ट्रेशन पक्का करें।
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग