Petrol-Diesel Price: उत्तर भारत में राजस्थान के इस शहर में पेट्रोल सबसे महंगा, 4 दिन में दूसरी बार बढ़े भाव

जयपुर। देशभर में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में एक बार फिर बढ़ोतरी ने आम लोगों की चिंता बढ़ा दी है। पेट्रोलियम कंपनियों ने मंगलवार से ईंधन के नए रेट लागू कर दिए हैं, जिसके तहत पेट्रोल करीब 94 पैसे प्रति लीटर और डीजल करीब 91 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया है। पिछले चार दिनों में यह दूसरी बार है जब तेल कंपनियों ने दाम बढ़ाए हैं, जिससे आम उपभोक्ताओं की जेब पर सीधा असर पड़ रहा है।