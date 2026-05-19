राजस्थान में ‘संडेज ऑन साइकिल’ महाअभियान, फिट इंडिया मूवमेंट से जुड़ेगी पुलिस

जयपुर. युवाओं और आमजन में फिटनेस के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशानुसार आगामी 24 मई को राजस्थान में “संडेज ऑन साइकिल” अभियान का प्रदेशव्यापी आयोजन किया जाएगा। इस संबंध में अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस आर्म्ड बटालियन एवं मुख्य खेल अधिकारी राजस्थान पुलिस रुपिंदर सिंह ने सभी जिला पुलिस इकाइयों, प्रशिक्षण संस्थानों एवं अन्य पुलिस इकाइयों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं।