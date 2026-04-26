सावधान! WhatsApp पर आ रहा फर्जी RTO चालान APK, एक डाउनलोड ने कई लोगों को कंगाल कर दिया

देश के कई राज्यों में RTO/e-Challan के नाम पर फर्जी APK और लिंक भेजकर ठगी के मामले पहले भी सामने आए हैं। दिल्ली, महाराष्ट्र, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश में पुलिस ने ऐसी कई चेतावनियां जारी की हैं। कुछ मामलों में लोगों के बैंक अकाउंट खाली कर दिए गए, जबकि कई ने मोबाइल हैक होने के बाद अपनी पूरी डिजिटल जानकारी खो दी। राजस्थान पुलिस लगातार साइबर सुरक्षा को लेकर जागरूकता फैला रही है। हाल के महीनों में भी पुलिस ने कई फर्जी ऐप और लिंक के खिलाफ अलर्ट जारी किए हैं।