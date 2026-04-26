सावधान! WhatsApp पर आ रहा फर्जी RTO चालान APK, एक डाउनलोड ने कई लोगों को कंगाल कर दिया

मोहित शर्मा.
RTO/e-Challan Scam: जयपुर. देशभर में इन दिनों RTO/e-Challan का स्कैम बहुत चल रहा है। अहमदाबाद में एक व्यक्ति ने फर्जी RTO APK डाउनलोड करके 10.7 लाख रुपए गंवा दिए। पुणे, हैदराबाद, नोएडा, छत्तीसगढ़ आदि में भी कई मामले सामने आए हैं। इन मामलों को देखते हुए राजस्थान पुलिस ने नागरिकों को साइबर ठगी से सतर्क रहने की अपील की है। पुलिस ने एक्स पर पोस्ट में चेतावनी दी है कि आजकल जालसाज झूठे RTO/e-Challan की फर्जी APK फाइल भेजकर लोगों के मोबाइल को हैक कर रहे हैं।
पुलिस के अनुसार, फर्जी मैसेज या लिंक के जरिए भेजी गई APK फाइल डाउनलोड करने पर हैकर आसानी से आपके मोबाइल का नियंत्रण हासिल कर लेते हैं। इसके बाद बैंक अकाउंट, OTP, पासवर्ड और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी चुराकर आपकी मेहनत की कमाई लूट ली जाती है। राजस्थान पुलिस का यह कदम नागरिकों को सशक्त बनाने और साइबर अपराधियों के खिलाफ सजगता बढ़ाने की दिशा में सराहनीय है।
राजस्थान पुलिस ने स्पष्ट रूप से कहा है – “अनजान लिंक से कोई भी ऐप डाउनलोड न करें।” किसी भी प्रकार के चालान या RTO नोटिस की पुष्टि सबसे पहले संबंधित कार्यालय से करें। केवल आधिकारिक वेबसाइट या ऐप के माध्यम से ही भुगतान करें। बिना पुष्टि के किसी भी लिंक पर क्लिक करना खतरनाक हो सकता है।
पोस्ट में आगे कहा गया है कि “आपकी सजगता, आपकी सुरक्षा है।” पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे सतर्क रहें और ऐसे फर्जी मैसेज तुरंत डिलीट कर दें। साथ ही, यदि कोई ठगी का शिकार होता है तो तुरंत नजदीकी पुलिस स्टेशन या साइबर क्राइम हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराएं।
यह जागरूकता अभियान इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि देशभर में RTO/e-Challan, IRCTC, बैंक अलर्ट और डिलीवरी संबंधी फर्जी मैसेज के जरिए साइबर ठगी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। विशेषकर गर्मियों में लोग ऑनलाइन ज्यादा सक्रिय रहते हैं, जिसका फायदा ठग उठाते हैं।
देश के कई राज्यों में RTO/e-Challan के नाम पर फर्जी APK और लिंक भेजकर ठगी के मामले पहले भी सामने आए हैं। दिल्ली, महाराष्ट्र, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश में पुलिस ने ऐसी कई चेतावनियां जारी की हैं। कुछ मामलों में लोगों के बैंक अकाउंट खाली कर दिए गए, जबकि कई ने मोबाइल हैक होने के बाद अपनी पूरी डिजिटल जानकारी खो दी। राजस्थान पुलिस लगातार साइबर सुरक्षा को लेकर जागरूकता फैला रही है। हाल के महीनों में भी पुलिस ने कई फर्जी ऐप और लिंक के खिलाफ अलर्ट जारी किए हैं।
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