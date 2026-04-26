Summer Hair Care : गर्मियों में 1 हफ्ते में बालों को कितनी बार धोना चाहिए? डॉक्टर से पूरा तरीका समझिए

Summer Hair Care Routine : हर दिन बालों को धोना सही नहीं होता है। पर, जब बाल गर्मी में धूल-पसीना से सन जाए तो क्या करना चाहिए? गर्मियों में 1 हफ्ते में बालों को कितनी बार धोना चाहिए? क्या हर दिन बालों को धो सकते हैं? इस तरह के सवालों के जवाब डर्मेटोलॉजिस्ट डॉ. मनीष नायक ने दिया है। आइए, एक-एक सभी सवालों के जवाब समझते हैं-