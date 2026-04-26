भारत की काले सोने की नगरी, जहां 100 सालों से बुझने का नाम नहीं ले रही धरती के अंदर की आग

Underground Coal Fire India: झारखंड को लैंड ऑफ फॉरेस्ट्स यानी वनों की भूमि कहा जाता है और यह प्राकृतिक सुंदरता, झरनों और प्रमुख तीर्थ स्थलों का केंद्र भी है। लेकिन बेहद कम लोग जानते हैं कि झारखंड में एक ऐसी जगह भी है जो दिखने में किसी फिल्म जैसी लगती है। हालांकि, यह अपनी खूबसूरती की वजह से नहीं, बल्कि धरती के नीचे जल रही आग की वजह से चर्चा में है। सुनने में यह अजीब लग सकता है कि जमीन के नीचे कैसे आग लग सकती है, लेकिन यह सच है। झारखंड के धनबाद जिले में बसा झरिया पिछले 100 सालों से भी ज्यादा समय से जमीन के नीचे सुलग रही आग के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। आइए, इस लेख में इस जगह के बारे में विस्तार से जानते हैं।