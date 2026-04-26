चमत्कार या अंधविश्वास? क्या सच में गर्भवती महिला को देखते ही अंधे हो जाते हैं सांप? जानिए क्या कहता है विज्ञान

Snake Myths in Pregnancy| image credit gemini
Snake Myths in Pregnancy: कभी न कभी आपने अपनी दादी-नानी या किसी बड़े से यह जरूर सुना होगा कि सांप गर्भवती महिलाओं को कभी नुकसान नहीं पहुंचाते या उनके पास भी नहीं फटकते। पहली बार सुनने में यह बात किसी कहानी या अंधविश्वास जैसी लग सकती है, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है और कितना झूठ, आइए आज के इस लेख में पौराणिक मान्यताओं के साथ-साथ वैज्ञानिक नजरिए से जानते हैं।
पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, सांप गर्भवती महिलाओं को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। इसका वर्णन ब्रह्मवैवर्त पुराण में किया गया है। इसके अनुसार, एक बार एक गर्भवती महिला भगवान शिव की तपस्या कर रही थी। तभी दो सांपों ने आकर उसे परेशान किया, जिससे उसकी तपस्या टूट गई। इस बात से दुखी होकर उस महिला के गर्भ में पल रहे बच्चे ने सांपों को श्राप दे दिया कि अगर वे किसी भी गर्भवती महिला के पास गए, तो वे अंधे हो जाएंगे। तभी से ऐसी मान्यता प्रचलित है कि सांप गर्भवती महिलाओं को देखकर दूर हो जाते हैं या फिर उन्हें काटते नहीं हैं। लोग तो यह भी कहते हैं कि गर्भवती महिलाओं को देखते ही सांप अंधे हो जाते हैं।
पौराणिक मान्यताओं के साथ ही अगर इसे वैज्ञानिक नजरिए से देखा जाए, तो गर्भवती महिला के शरीर में होने वाले हार्मोनल बदलाव इसके पीछे की एक मुख्य वजह हो सकते हैं। दरअसल, गर्भावस्था के दौरान महिला के शरीर में कई हार्मोनल और शारीरिक बदलाव होते हैं।
वैज्ञानिकों का मानना है कि सांपों में सूंघने की शक्ति बहुत तेज होती है, इसलिए वे महिला के शरीर से निकलने वाली इस खास गंध या हार्मोनल बदलावों को दूर से ही पहचान लेते हैं। यह संभव है कि इन्हीं बदलावों के कारण आने वाली गंध सांपों को पसंद नहीं आती, जिससे वे अपना रास्ता बदल लेते हैं। हालांकि, इसे लेकर अभी तक कोई पक्की वैज्ञानिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जानकारों का मानना है कि यही कारण हो सकता है कि सांप उनके करीब नहीं आते।
डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल लोक मान्यताओं और उपलब्ध सामान्य जानकारियों पर आधारित है। हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं। सांप के काटने से जुड़ी किसी भी स्थिति में अंधविश्वास पर भरोसा करने के बजाय तुरंत अस्पताल जाना और मेडिकल मदद लेना ही सबसे सुरक्षित रास्ता है। इसलिए, ऐसी स्थिति में जल्द से जल्द डॉक्टर से संपर्क करें। हमारा उद्देश्य किसी भी धर्म की मान्यताओं को ठेस पहुंचाना नहीं है।
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