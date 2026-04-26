चमत्कार या अंधविश्वास? क्या सच में गर्भवती महिला को देखते ही अंधे हो जाते हैं सांप? जानिए क्या कहता है विज्ञान



पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, सांप गर्भवती महिलाओं को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। इसका वर्णन ब्रह्मवैवर्त पुराण में किया गया है। इसके अनुसार, एक बार एक गर्भवती महिला भगवान शिव की तपस्या कर रही थी। तभी दो सांपों ने आकर उसे परेशान किया, जिससे उसकी तपस्या टूट गई। इस बात से दुखी होकर उस महिला के गर्भ में पल रहे बच्चे ने सांपों को श्राप दे दिया कि अगर वे किसी भी गर्भवती महिला के पास गए, तो वे अंधे हो जाएंगे। तभी से ऐसी मान्यता प्रचलित है कि सांप गर्भवती महिलाओं को देखकर दूर हो जाते हैं या फिर उन्हें काटते नहीं हैं। लोग तो यह भी कहते हैं कि गर्भवती महिलाओं को देखते ही सांप अंधे हो जाते हैं।