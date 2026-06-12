Ragi Paneer Paratha Recipe: हेल्दी और हाई-प्रोटीन नाश्ते के लिए बनाएं रागी पनीर पराठा

Ragi Paneer Paratha रेसिपी-image credit instagram-auraartofhealthyliving
Healthy Gluten Free Paratha Recipe: पराठे खाना लगभग सभी को पसंद होता है, लेकिन पराठों में इस्तेमाल होने वाले तेल और इंग्रीडिएंट्स के चलते फिटनेस पसंद करने वाले लोग इसे खाने से परहेज करते हैं। ऐसे में अगर आप भी ऐसा करते हैं, तो यह Ragi Paneer Paratha Recipe आपके लिए परफेक्ट है। आज की स्टोरी में हम रागी (Ragi Flour/Nachni) से बनने वाले High Protein Breakfast और Healthy Breakfast Recipe की बात कर रहे हैं।
यह पनीर स्टफ्ड रागी पराठा फाइबर, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स और प्रोटीन से भरपूर होता है, जो पेट को लंबे समय तक भरा रखता है और Blood Sugar Level को अचानक बढ़ने से रोकने में मदद करता है। खास बात यह है कि यह रेसिपी Weight Loss Diet और Fitness Diet फॉलो करने वाले लोगों के लिए भी अच्छा ऑप्शन मानी जाती है। आइए जानते हैं इसे घर पर कैसे बना सकते हैं।
स्टेप 1 पराठा बनाने के लिए सबसे पहले एक बड़े बर्तन में रागी और गेहूं के आटे को अच्छे से मिलाएं। इसमें थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर सॉफ्ट आटा तैयार करें और इसे 5 मिनट के लिए ढककर साइड में सेट होने के लिए रख दें।
स्टेप 2 जब तक आटा सेट हो रहा है, तब तक पराठे में भरने के लिए स्टफिंग तैयार कर लें। इसके लिए सबसे पहले पैन में तेल गर्म करें। जीरा का तड़का लगाने के बाद अदरक-लहसुन का पेस्ट डालकर हल्का गोल्डन होने तक भूनें। इसके बाद इसमें मैश किया हुआ पनीर और सारे सूखे मसाले डालकर अच्छे से भून लें। आखिर में बारीक कटा हरा धनिया डालकर इसे ठंडा होने के लिए साइड में रख दें।
स्टेप 3 स्टफिंग के ठंडा होने के बाद अब आटे की लोई लेकर उसे हल्का बेलें। बीच में पनीर की स्टफिंग रखें और किनारों को बंद करके दोबारा बेल लें। तवे पर थोड़ा तेल लगाकर इसे दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लें। फिर इसे दही या पुदीने की चटनी के साथ गर्मागर्म सर्व करें।
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