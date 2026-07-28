Mehndi Design: सावन के पहले दिन रचाएं भगवान शिव, गणेश और कमल थीम बेस्ड मेहंदी डिजाइन्स

अगर आप सावन के पहले दिन भगवान शिव की भक्ति से जुड़ा कोई मेहंदी डिजाइन रचाना चाहती हैं, तो 'ॐ' थीम वाला यह डिजाइन आपके लिए एक अच्छा विकल्प है। इसमें हथेली के बीच बड़े आकार में बना 'ॐ' का चिन्ह मुख्य आकर्षण है। इसके साथ शिवलिंग, डमरू और बेल-पत्ती से जुड़े डिजाइन इस मेहंदी को धार्मिक और आकर्षक लुक देते हैं। आप इस खूबसूरत डिजाइन से आइडिया लेकर अपने हाथों पर मेहंदी लगा सकती हैं और सावन के अवसर पर अपने पारंपरिक लुक को और भी खास बना सकती हैं।