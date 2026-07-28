बालों को रूखा और कमजोर होने से बचाना है, तो फॉलो करें ये 5 Hair Care Tips

Hair Care Tips: स्किन को धूप से बचाने के लिए हर मौसम में लोग सनस्क्रीन लगाते हैं, लेकिन कम तेज धूप या थोड़ी देर के लिए बाहर निकलने पर अक्सर लोग बालों की सुरक्षा पर ध्यान देना भूल जाते हैं। जबकि अल्ट्रावायलेट (UV) किरणें बालों की बाहरी परत (क्यूटिकल) को नुकसान पहुंचाकर उन्हें रूखा, बेजान और कमजोर बना सकती हैं। इसके साथ ही लगातार धूप के संपर्क में रहने से बालों का रंग फीका पड़ सकता है और दोमुंहे बालों की समस्या भी बढ़ सकती है। ऐसे में आइए जानते हैं कि धूप से बालों को कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है।