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बालों को रूखा और कमजोर होने से बचाना है, तो फॉलो करें ये 5 Hair Care Tips

Hair Protection Tips: UV किरणों से बालों को होने वाले नुकसान से बचाने के लिए क्या करना चाहिए? आइए जानते हैं इससे जुड़े 5 टिप्स, जिन्हें अपनाकर आप अपने बालों को धूप से होने वाले नुकसान से बचा सकते हैं।
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भारत

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Priyambada yadav

Jul 28, 2026

Sun Damage To Hair, Protect Hair From Sun

Hair Care Tips (representative image) image credit gemini

Hair Care Tips: स्किन को धूप से बचाने के लिए हर मौसम में लोग सनस्क्रीन लगाते हैं, लेकिन कम तेज धूप या थोड़ी देर के लिए बाहर निकलने पर अक्सर लोग बालों की सुरक्षा पर ध्यान देना भूल जाते हैं। जबकि अल्ट्रावायलेट (UV) किरणें बालों की बाहरी परत (क्यूटिकल) को नुकसान पहुंचाकर उन्हें रूखा, बेजान और कमजोर बना सकती हैं। इसके साथ ही लगातार धूप के संपर्क में रहने से बालों का रंग फीका पड़ सकता है और दोमुंहे बालों की समस्या भी बढ़ सकती है। ऐसे में आइए जानते हैं कि धूप से बालों को कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है।

टोपी या स्कार्फ पहनें

धूप में जाते समय टोपी या स्कार्फ का इस्तेमाल करें। इससे बालों और स्कैल्प दोनों को सीधी धूप से सुरक्षा मिलती है। अगर संभव हो, तो UPF फैब्रिक वाले कैप या हैट का इस्तेमाल करें।

बालों को हाइड्रेट रखें

धूप बालों की नमी कम कर देती है। ऐसे में बालों में हाइड्रेशन बनाए रखने के लिए कंडीशनर, लीव-इन कंडीशनर या हेयर ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं।

UV प्रोटेक्शन वाले हेयर प्रोडक्ट चुनें

बालों को धूप से बचाने के लिए ऐसे हेयर स्प्रे और लीव-इन प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें, जिनमें UV फिल्टर होते हैं। ये धूप के प्रभाव को कम करने में मदद कर सकते हैं।

हीट स्टाइलिंग कम करें

धूप के साथ-साथ बार-बार हेयर ड्रायर, स्ट्रेटनर या कर्लिंग आयरन का इस्तेमाल भी बालों को कमजोर बना सकता है। इसलिए गर्मियों में इनका उपयोग सीमित रखें या कम तापमान पर इस्तेमाल करें।

स्विमिंग के बाद बाल धोएं

स्विमिंग पूल के क्लोरीनयुक्त पानी से बाल और ज्यादा ड्राई हो सकते हैं। इसलिए पूल से बाहर आने के बाद बालों को साफ पानी से धो लें। इसके अलावा अगर आप नियमित रूप से स्विमिंग करते हैं, तो स्विम कैप का इस्तेमाल करें।

डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए?

अगर बालों का टूटना अचानक बहुत बढ़ जाए, स्कैल्प में लगातार जलन, लालिमा, दर्द या बार-बार सनबर्न जैसी समस्या हो, तो त्वचा रोग विशेषज्ञ (Dermatologist) से सलाह लेनी चाहिए। साथ ही, स्कैल्प से जुड़ी किसी भी लगातार रहने वाली समस्या को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।

डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के उद्देश्य से लिखा गया है। यह किसी भी चिकित्सकीय सलाह का विकल्प नहीं है। बालों या स्कैल्प से जुड़ी किसी भी गंभीर समस्या होने पर डॉक्टर से परामर्श लें।

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Updated on:

28 Jul 2026 01:43 pm

Published on:

28 Jul 2026 01:31 pm

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