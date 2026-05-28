धूप से बालों को खराब होने से कैसे बचाएं? डॉक्टर से जानें बचाव के तरीके और जरूरी सावधानियां

Hair Care For Summer Season : गर्मियों के आते ही लोग स्किन और हेल्थ का तो ख्याल रखते हैं लेकिन जाने-अनजाने में बालों का ख्याल रखना भूल जाते हैं जिससे बालों से जुड़ी कई समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए गर्मियों में स्किन और हेल्थ के साथ-साथ बालों का ख्याल रखना भी जरूरी होता है। गर्मी में बालों का ख्याल कैसे रखें; Dermatologist & Hair Transplant Specialist डॉ. शिवम गोयल से जानते हैं।