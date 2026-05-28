Shilpa Shetty करती हैं ‘बैकवर्ड रोल टू स्टैंड अप’ एक्सरसाइज; तनाव दूर करने से लेकर पेट की चर्बी कम करने में है मददगार

Shilpa Shetty Fitness Tips: अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी (Shilpa Shetty) अपनी बेहतरीन एक्टिंग के अलावा फिटनेस के लिए भी जानी जाती हैं। सोशल मीडिया पर आए दिन एक्ट्रेस फिटनेस से जुड़े वीडियो या फोटो शेयर कर लोगों को जागरूक करती रहती हैं। ऐसे ही एक और वीडियो “Learning how to get back up… literally” जिसे बीते दिनों इंस्टाग्राम पर अभिनेत्री ने शेयर किया है। आइए, जानते हैं शिल्पा द्वारा शेयर एक्सरसाइज करने से क्या फायदे होते हैं।