योग, ध्यान और वैदिक मंत्रों से गूंजा निशुल्क शिविर, लोगों ने उत्साह से लिया भाग

प्राणायाम के साथ सूक्ष्म व्यायाम भी करवाए

पूरे योग सत्र का संचालन पतंजलि योग समिति के कर्नाटक राज्याध्यक्ष एवं शिविर प्रभारी भंवरलाल आर्य के निर्देशन में हुआ। उन्होंने प्रतिभागियों को प्राणायाम के साथ सूक्ष्म व्यायाम भी करवाए तथा योग की विभिन्न विधियों का प्रैक्टिकल रूप में अभ्यास कराया। आर्य ने बताया कि नियमित योग और ध्यान से शरीर स्वस्थ, मन शांत और जीवन अनुशासित बनता है। उन्होंने विभिन्न योगासन और प्राणायाम के स्वास्थ्य लाभों की जानकारी भी दी। राजस्थान पत्रिका हुब्बल्ली के संपादकीय प्रभारी अशोक सिंह राजपुरोहित ने राजस्थान पत्रिका के सामाजिक सरोकारों और जनजागरण अभियानों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राजस्थान पत्रिका समाज में सकारात्मक बदलाव और जनहित के मुद्दों को लेकर लगातार कार्य करता रहा है। इस अवसर पर राजस्थान पत्रिका के प्रधान संपादक गुलाब कोठारी द्वारा लिखित मानस पुस्तकों की प्रतियां भंवरलाल आर्य एवं नरेश शाह को भेंट की गईं।