रीढ़ की बीमारियां बढ़ीं, रोबोटिक सर्जरी से मिल रही नई राहत, आधुनिक तकनीक से बेहतर इलाज संभव

रोबोटिक सर्जरी के बाद सामान्य रूप से चल-फिर पा रहे

हुब्बल्ली और धारवाड़ में आयोजित विशेष ओपीडी शिविरों के माध्यम से अब तक 200 से अधिक मरीजों का उपचार किया जा चुका है, जिनमें से कई मरीजों का रोबोटिक सर्जरी के जरिए सफल इलाज हुआ है। इस पहल से क्षेत्र के लोगों को बड़े शहरों में जाने की जरूरत भी कम हुई है। इसी का उदाहरण एक 78 वर्षीय सेवानिवृत्त प्रोफेसर हैं, जो लंबे समय से गंभीर कमर दर्द और पैरों में सुन्नता से परेशान थे। रोबोटिक सर्जरी के बाद अब वे सामान्य रूप से चल-फिर पा रहे हैं। इसी तरह एक महिला मरीज, जो दैनिक कार्य करने में असमर्थ हो गई थीं, सफल सर्जरी के बाद अब सामान्य जीवन जी रही हैं।